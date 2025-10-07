21:59  07 октября
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
20:30  07 октября
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
17:59  07 октября
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
07 октября 2025, 20:10

На оккупированном Запорожье курят портреты Путина: местные жители демонстрируют позицию

07 октября 2025, 20:10
Фото из открытых источников
7 октября – день рождения диктатора Путина. Жители оккупированных населенных пунктов в Запорожье решили напомнить ему, как к нему относятся

Об этом сообщает "Справжня", передает RegioNews.

Украинцы на временно оккупированных территориях показали свое отношение к российскому диктатору. В частности, присоединились к "акции" жители Мелитополя, Бердянска, Токмака.

Люди публиковали фото с подписями "путин убийца", "путин ху*л*", а также жгли портреты диктатора. То же происходило в Евпатории, Симферополе, Донецке, Луганске и на остальных оккупированных территориях.

"По этому неприятному случаю мы передаем пути послания, оно короткое и простое: здесь, на оккупированных твоей армией территориях, тебя ненавидят. Это наше настоящее отношение к российскому диктатору. Показываем его максимально однозначно", - говорят представители движения "Желтая лента".

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Их обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты для того, чтобы иметь право преподавать пропагандистскую версию истории.

