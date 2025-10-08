11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 14:14

Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма

08 октября 2025, 14:14
Фото: ГУР Минобороны
Российские оккупанты похитили более 170 культурных ценностей на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает RegioNews.

Среди похищенных – более 140 артефактов из Крыма, полученных во время незаконных археологических раскопок на объектах Южного пригорода Херсонеса Таврического, городища Кадыковское и памятника византийской архитектуры Церковь Иоанна Предтечи.

Также 37 экспонатов были вывезены из Национального историко-археологического музея Каменная Могила в музей Херсонес Таврический под видом временной выставки в 2023 году.

В ГУР отмечают, что Россия, присваивая украинскую культуру, пытается стереть национальную идентичность Украины и легализовать оккупацию.

Документирование этих преступлений является первым шагом к привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в Украине в результате полномасштабной российской агрессии получили повреждения 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры. Больше всего пострадали Харьковщина, Херсонщина, Донбасс и Одесщина.

В Крыму оккупанты проверяют телефоны школьников: ищут VPN и украинский язык
08 октября 2025, 07:39
Иностранный легион РФ: кого Кремль бросает в войну против Украины
08 октября 2025, 07:16
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28
Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: что известно
08 октября 2025, 15:19
Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)
08 октября 2025, 15:12
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика
08 октября 2025, 14:45
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
08 октября 2025, 14:41
Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
08 октября 2025, 14:16
Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58
Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов
08 октября 2025, 13:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
