Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма

Фото: ГУР Минобороны

Российские оккупанты похитили более 170 культурных ценностей на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает RegioNews.

Среди похищенных – более 140 артефактов из Крыма, полученных во время незаконных археологических раскопок на объектах Южного пригорода Херсонеса Таврического, городища Кадыковское и памятника византийской архитектуры Церковь Иоанна Предтечи.

Также 37 экспонатов были вывезены из Национального историко-археологического музея Каменная Могила в музей Херсонес Таврический под видом временной выставки в 2023 году.

В ГУР отмечают, что Россия, присваивая украинскую культуру, пытается стереть национальную идентичность Украины и легализовать оккупацию.

Документирование этих преступлений является первым шагом к привлечению виновных к ответственности.

Напомним, в Украине в результате полномасштабной российской агрессии получили повреждения 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры. Больше всего пострадали Харьковщина, Херсонщина, Донбасс и Одесщина.