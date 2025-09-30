В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду террористам
В оккупированном Донецке школьников и студентов превратили в "рабочую силу" для доставки воды. Вместо учебы дети вынуждены выполнять "план" по развозке воды так называемым "ветеранам СВО" и маломобильным людям
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает RegioNews.
"Россия годами разрушала инфраструктуру Донбасса, а сейчас цинично разрешает кризис руками детей, лишая их права на образование и нормальную жизнь", – отметил в ЦНС.
Активисты отмечают, подобные практики – очередной пример эксплуатации молодежи на оккупированных территориях под прикрытием помощи населению.
Напомним, на временно оккупированных территориях Россия запустила новую пропагандистскую инициативу для молодежи – так называемый "курс молодого инфобойца". Старшеклассников фактически готовят к распространению лживой информации и пропаганде страны-агрессора.