Скриншот: t.me/sprotyv_official

Росіяни намагаються замінити українських фахівців. При цьому вони пробують заселити захоплені території власним населенням

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росія планує завозити на тимчасово окуповані території України дитячих спортивних тренерів. Окупанти зробили програму "Земський тренер", яка розпочнеться у 2026 році. Вони збираються заманювати росіян на ці території.

Росіянам, які погодяться приїхати туди працювати, обіцяють виплату в розмірі 2 мільйонів рублів.

"Російський спорт фактично мертвий – країна ізольована від міжнародних змагань. Але Кремль, як і раніше, використовує його як інструмент пропаганди та зміни демографічного складу", – кажуть в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно був день народження у російського диктатора Путіна. На окупованих територіях українці вирішили нагадати йому, як до нього ставляться: зокрема, місцеві жителі палили його портрети.