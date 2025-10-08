11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 19:33

Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях

08 жовтня 2025, 19:33
Читайте также на русском языке
Скриншот: t.me/sprotyv_official
Читайте также
на русском языке

Росіяни намагаються замінити українських фахівців. При цьому вони пробують заселити захоплені території власним населенням

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росія планує завозити на тимчасово окуповані території України дитячих спортивних тренерів. Окупанти зробили програму "Земський тренер", яка розпочнеться у 2026 році. Вони збираються заманювати росіян на ці території.

Росіянам, які погодяться приїхати туди працювати, обіцяють виплату в розмірі 2 мільйонів рублів.

"Російський спорт фактично мертвий – країна ізольована від міжнародних змагань. Але Кремль, як і раніше, використовує його як інструмент пропаганди та зміни демографічного складу", – кажуть в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно був день народження у російського диктатора Путіна. На окупованих територіях українці вирішили нагадати йому, як до нього ставляться: зокрема, місцеві жителі палили його портрети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація окупанти
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів
03 жовтня 2025, 12:35
В окупованому Донецьку дітей примушують розвозити воду терористам
30 вересня 2025, 07:41
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
На Київщині шахраї вкрали землю на понад 6,5 мільйона
08 жовтня 2025, 21:20
РФ перекидає 4 мотострілецькі бригади для наступу на Дніпропетровщину, – аналітики OSINT
08 жовтня 2025, 21:13
Суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" Олександра Алієва за керування авто у стані алкогольного сп’яніння
08 жовтня 2025, 20:57
Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув на місці
08 жовтня 2025, 20:45
У Запоріжжі виділяють 50 мільйонів на укриття: що планується
08 жовтня 2025, 20:15
Вибух біля будинку: на Запоріжжі чоловік кинув гранату й ледь не спричинив трагедію
08 жовтня 2025, 20:10
На Дніпропетровщині розшукують вбивцю, який тікає від слідства
08 жовтня 2025, 19:55
ДТЕК стягнув із киянина понад 230 тис. грн, хоча він платив за електрику роками
08 жовтня 2025, 19:48
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:43
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »