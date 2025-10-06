РФ ударила КАБами по Запорожью: над городом поднялся столб дыма

Фото: Запорожская ОВА

В понедельник, 6 октября, российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Взрывы раздались в нескольких районах города

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате атаки повреждено одно из городских предприятий.

Также пострадала женщина, она обратилась за медицинской помощью.

Спасатели и аварийные службы работают на месте прилетов, уточняются масштабы разрушений.

Напомним, в течение суток, 5 октября, российские войска атаковали 17 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения.