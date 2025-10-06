Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате обстрела жилого сектора погибла 69-летняя местная жительница – она получила травмы, несовместимые с жизнью, в собственном доме.

Пострадала семья, в дом которой "прилетел" российский снаряд. В больницу доставили двух девочек 12 и 16 лет, а также 37-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. У всех диагностировались контузии и взрывные травмы, состояние пострадавших – средней степени тяжести.

Впоследствии госпитализировали еще одну жительницу села, 51-летнюю женщину. У нее контузия и черепно-мозговые травмы.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, утром 6 октября российские войска обстреляли село Чернобаевка Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.