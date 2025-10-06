07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 10:46

Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие

06 октября 2025, 10:46
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Утром 6 октября российские военные обстреляли село Степановка в Херсонском районе

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате обстрела жилого сектора погибла 69-летняя местная жительница – она получила травмы, несовместимые с жизнью, в собственном доме.

Пострадала семья, в дом которой "прилетел" российский снаряд. В больницу доставили двух девочек 12 и 16 лет, а также 37-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. У всех диагностировались контузии и взрывные травмы, состояние пострадавших – средней степени тяжести.

Впоследствии госпитализировали еще одну жительницу села, 51-летнюю женщину. У нее контузия и черепно-мозговые травмы.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, утром 6 октября российские войска обстреляли село Чернобаевка Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область война обстрелы погибшая пострадавшие
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Тернопольской области будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которые растратили 200 тыс. грн
06 октября 2025, 12:11
Конфликт между водителями маршруток на стоянке в Киеве закончился взрывом гранаты
06 октября 2025, 12:07
Торговал наркотиками в киевском парке: в столице осудили продавца наркотиков
06 октября 2025, 11:55
На Киевщине будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части
06 октября 2025, 11:46
ВСУ ударили по аэродромам и нефтебазе в Крыму – "Крымский ветер"
06 октября 2025, 11:39
Семь лет за грабеж в Киеве: нападающий отобрал телефон у прохожего
06 октября 2025, 11:24
На Полтавщине в водоеме нашли тела пропавших женщины и ребенка: поиски мужчины продолжаются
06 октября 2025, 11:14
Дорогие унитазы и мизерные зарплаты: что скрывает реконструкция Шалимова
06 октября 2025, 10:59
Искал "работу" – нашел россиян: в Харькове осудили предателя
06 октября 2025, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »