Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие
Утром 6 октября российские военные обстреляли село Степановка в Херсонском районе
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате обстрела жилого сектора погибла 69-летняя местная жительница – она получила травмы, несовместимые с жизнью, в собственном доме.
Пострадала семья, в дом которой "прилетел" российский снаряд. В больницу доставили двух девочек 12 и 16 лет, а также 37-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. У всех диагностировались контузии и взрывные травмы, состояние пострадавших – средней степени тяжести.
Впоследствии госпитализировали еще одну жительницу села, 51-летнюю женщину. У нее контузия и черепно-мозговые травмы.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
