Фото: ОВА

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.

В результате атаки тяжелые ранения получила 18-летняя девушка, которая в момент удара находилась на стадионе. Ее госпитализировали с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и обломочными ранениями живота и ноги.

В собственном доме пострадала 76-летняя местная жительница – у нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и обломочные ранения грудной клетки, руки и головы. Состояние женщины – средней тяжести.

Также в больницу доставили еще одну раненую – 57-летнюю женщину, также находившуюся на стадионе во время обстрела. Она получила взрывную травму и обломочные ранения туловища и ног.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.

Обновление в 10:00: Стало известно о еще одной пострадавшей в результате российского обстрела Чернобаевки. В больницу госпитализировали 81-летнюю женщину с контузией, травмой колена, взрывной и черепно-мозговой травмой. Состояние пострадавшей – средней тяжести.

Напомним, в ночь на 6 октября российская армия атаковала Украину 116-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 83 дрона.