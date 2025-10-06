Россияне атаковали ночью энергообъект на Черниговщине: есть обесточивания
Ночью 6 октября русские войска обстреляли Ичнянскую громаду. Есть попадание в энергетическую инфраструктуру
Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако их будут выполнять с учетом ситуации безопасности. Специалисты просят жителей отнестись с пониманием и дождаться полного возобновления электроснабжения.
Также жителей призывают соблюдать информационную тишину и правила безопасности: не приближаться к энергообъектам во время воздушной тревоги и обязательно переходить в укрытия.
Напомним, ночью 4 октября российские военные ударили по энергообъектам Чернигова. Тогда без света остались 50 тысяч потребителей.
