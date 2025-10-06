07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 12:04

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: над містом здійнявся стовп диму

06 жовтня 2025, 12:04
Фото: Запорізька ОВА
У понеділок, 6 жовтня, російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах міста

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджене одне з міських підприємств.

Також постраждала жінка, вона звернулася за медичною допомогою.

Рятувальники та аварійні служби працюють на місці прильотів, уточнюються масштаби руйнувань.

Нагадаємо, впродовж доби, 5 жовтня, російські війська атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
