На Донетчине из-за обстрела уничтожено отделение "Новой почты": сгорели посылки более чем на 1 млн грн
Вечером 5 октября российские войска обстреляли отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате попадания отделение было полностью уничтожено
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
Россияне совершили обстрел около 18:40. К счастью, в момент атаки отделение было закрыто, поэтому никто не пострадал.
В результате удара сгорели 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен.
В компании сообщили, что все клиенты получат компенсацию за утраченные посылки – представители "Новой почты" свяжутся с ними в ближайшее время, чтобы согласовать детали возмещения.
Напомним, ночью 5 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным перебоям в электроснабжении.
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Морские пехотинцы показали, как обезвредили российскую лодку вместе с экипажем
06 октября 2025, 08:18В Ровно девушка выпала с 7-го этажа, а в квартире нашли мертвого мужчину
06 октября 2025, 08:15Полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области
06 октября 2025, 08:10Ночная атака на Харьков: российские дроны вызвали пожары и разрушения
06 октября 2025, 07:58Повестки через Реестр избирателей: как ВСУ будут искать резервистов
06 октября 2025, 07:58На Днепропетровщине сбили 12 вражеских дронов: россияне атаковали Никополь и Синельниковщину
06 октября 2025, 07:46ВСУ ликвидировали за сутки почти 1100 российских оккупантов, – Генштаб
06 октября 2025, 07:26В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 07:23В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской
06 октября 2025, 07:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »