Фото: Новая почта

Вечером 5 октября российские войска обстреляли отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате попадания отделение было полностью уничтожено

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Россияне совершили обстрел около 18:40. К счастью, в момент атаки отделение было закрыто, поэтому никто не пострадал.

В результате удара сгорели 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен.

В компании сообщили, что все клиенты получат компенсацию за утраченные посылки – представители "Новой почты" свяжутся с ними в ближайшее время, чтобы согласовать детали возмещения.

Напомним, ночью 5 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к масштабным перебоям в электроснабжении.