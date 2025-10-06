Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом снова был Никополь – по городу враг направил FPV-дроны.

На Синельниковщине агрессор атаковал Покровскую громаду – загорелся частный дом.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, вечером 5 октября в Донецкой области из-за обстрелов было уничтожено отделение "Новой почты". Сгорели посылки более чем на 1 млн грн.