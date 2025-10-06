Одна людина загинула, 11 поранено: росіяни завдали 762 удари по Запорізькій області
Впродовж доби, 5 жовтня, російські війська атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, ворог завдав:
- 4 ракетні удари по Запоріжжю;
- 6 авіаційних обстрілів по Розумівці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, Успенівці та Полтавці;
- 517 атак БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) по Запоріжжю, Малокатеринівці, Червонодніпровці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному;
- 2 обстріли з РСЗВ по Малинівці та Полтавці;
- 233 артилерійські удари по Червонодніпровці, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.
Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків. По місту запустили близько 15 безпілотниками. Найбільше постраждали Новобаварський і Шевченківський райони міста.
