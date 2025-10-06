07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 08:31

Одна людина загинула, 11 поранено: росіяни завдали 762 удари по Запорізькій області

06 жовтня 2025, 08:31
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Впродовж доби, 5 жовтня, російські війська атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав:

  • 4 ракетні удари по Запоріжжю;
  • 6 авіаційних обстрілів по Розумівці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, Успенівці та Полтавці;
  • 517 атак БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) по Запоріжжю, Малокатеринівці, Червонодніпровці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному;
  • 2 обстріли з РСЗВ по Малинівці та Полтавці;
  • 233 артилерійські удари по Червонодніпровці, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків. По місту запустили близько 15 безпілотниками. Найбільше постраждали Новобаварський і Шевченківський райони міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Запорізька область атака руйнування російська армія цивільні
Росіяни атакували Одещину "Шахедами": виникла пожежа на промисловому об’єкті
06 жовтня 2025, 08:41
На Дніпропетровщині збили 12 ворожих дронів: росіяни атакували Нікополь і Синельниківщину
06 жовтня 2025, 07:46
На Донеччині через обстріл знищене відділення "Нової пошти": згоріли посилки на понад 1 млн грн
06 жовтня 2025, 07:37
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
06 жовтня 2025, 12:44
Обіцяв доглянути квіти: на Херсонщині чоловік зґвалтував малолітню сестру друга
06 жовтня 2025, 12:40
Росіяни атакували Суми: загорівся Перинатальний центр, всередині було 11 дітей
06 жовтня 2025, 12:35
На Тернопільщині "працівник банку" вкрав з рахунку клієнта понад 220 тис. грн
06 жовтня 2025, 12:33
Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій збив місцевого жителя
06 жовтня 2025, 12:20
На Тернопільщині судитимуть посадових осіб комунального підприємства, які розтратили 200 тис. грн
06 жовтня 2025, 12:11
Конфлікт між водіями маршруток на стоянці у Києві закінчився вибухом гранати
06 жовтня 2025, 12:07
РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: над містом здійнявся стовп диму
06 жовтня 2025, 12:04
Торгував наркотиками в київському парку: в столиці засудили продавця наркотиків
06 жовтня 2025, 11:55
На Київщині судитимуть двох офіцерів, які крали пальне з військової частини
06 жовтня 2025, 11:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »