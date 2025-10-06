Фото: ГСЧС

В Харькове в результате вражеской атаки в ночь на 6 октября больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Новобаварском районе произошли пожары и разрушения на территории одного из объектов. В Шевченковском горел автомобиль.

Также повреждены частные дома, складские помещения, гаражи и легковые автомобили.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, медики и пиротехнические службы ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков. По городу запустили около 15 беспилотников.