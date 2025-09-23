07:39  23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
00:20  23 сентября
Певица Юлия Санина призналась, из-за чего может ссориться с мужем
20:24  22 сентября
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 07:09

Россияне ударили по Запорожью: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего

23 сентября 2025, 07:09
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, снаряды попали в частный сектор и объекты промышленной инфраструктуры.

"Погиб мужчина – его тело спасатели извлекли из-под завалов", – отметил Федоров.

По данным ОВА, в течение суток кафиры нанесли 576 ударов по одиннадцати населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, во время предыдущей ночной атаки, 22 сентября, погибли три человека, еще четверо, среди них подросток, получили ранения.

Ранее сообщалось, что у пострадавших – осколочные ранения, травмы, острая реакция на стресс.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар спасатели Запорожье атака мужчина погибший разрушения российская армия
Вражеская атака на Запорожье: известно детали о состоянии пострадавших
22 сентября 2025, 16:54
Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший
22 сентября 2025, 15:07
В Херсоне мужчина взорвался на мине"лепесток": его госпитализировали
22 сентября 2025, 12:45
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Ночная дроновая атака на Кировоградщину: спасатели ликвидируют последствия
23 сентября 2025, 08:27
На Льовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16
Задержки на железной дороге из-за обстрелов Кировоградщины: какие поезда следуют с опозданием
23 сентября 2025, 07:55
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
23 сентября 2025, 07:39
Неизвестные штурмовали ТЦК на Прикарпатье: трое военнообязанных скрылись
23 сентября 2025, 07:20
Встреча Зеленского и Трампа: что запланировано на полях Генассамблеи ООН
23 сентября 2025, 06:48
"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино
23 сентября 2025, 02:00
Вернется ли KAZKA на Евровидение: солистка группы расставила точки над "і"
23 сентября 2025, 01:40
Украина "заработала" почти 718 миллионов долларов на экспорте мяса
23 сентября 2025, 01:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »