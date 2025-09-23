Россияне ударили по Запорожью: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, снаряды попали в частный сектор и объекты промышленной инфраструктуры.

"Погиб мужчина – его тело спасатели извлекли из-под завалов", – отметил Федоров.

По данным ОВА, в течение суток кафиры нанесли 576 ударов по одиннадцати населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, во время предыдущей ночной атаки, 22 сентября, погибли три человека, еще четверо, среди них подросток, получили ранения.

Ранее сообщалось, что у пострадавших – осколочные ранения, травмы, острая реакция на стресс.