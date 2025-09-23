Россияне ударили по Запорожью: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего
В ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, снаряды попали в частный сектор и объекты промышленной инфраструктуры.
"Погиб мужчина – его тело спасатели извлекли из-под завалов", – отметил Федоров.
По данным ОВА, в течение суток кафиры нанесли 576 ударов по одиннадцати населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, во время предыдущей ночной атаки, 22 сентября, погибли три человека, еще четверо, среди них подросток, получили ранения.
Ранее сообщалось, что у пострадавших – осколочные ранения, травмы, острая реакция на стресс.
Вражеская атака на Запорожье: известно детали о состоянии пострадавшихВсе новости »
22 сентября 2025, 16:54Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший
22 сентября 2025, 15:07В Херсоне мужчина взорвался на мине"лепесток": его госпитализировали
22 сентября 2025, 12:45
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Ночная дроновая атака на Кировоградщину: спасатели ликвидируют последствия
23 сентября 2025, 08:27На Льовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16Задержки на железной дороге из-за обстрелов Кировоградщины: какие поезда следуют с опозданием
23 сентября 2025, 07:55Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
23 сентября 2025, 07:39Неизвестные штурмовали ТЦК на Прикарпатье: трое военнообязанных скрылись
23 сентября 2025, 07:20Встреча Зеленского и Трампа: что запланировано на полях Генассамблеи ООН
23 сентября 2025, 06:48"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино
23 сентября 2025, 02:00Вернется ли KAZKA на Евровидение: солистка группы расставила точки над "і"
23 сентября 2025, 01:40Украина "заработала" почти 718 миллионов долларов на экспорте мяса
23 сентября 2025, 01:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной