Вражеская атака на Запорожье: известно детали о состоянии пострадавших

Фото: из открытых источников

В результате утреннего удара в Запорожье пострадали три человека. Двое из них находятся под наблюдением врачей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Оскольковые ранения, травмы, острая реакция на стресс: под наблюдением врачей остаются мужчина и 16-летний парень, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье", – написал он.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести и легкого. Им оказывается вся необходимая помощь.

Еще одна пострадавшая женщина получила консультации врачей и будет лечиться амбулаторно.

Напомним, утром 22 сентября Запорожье подверглось массированной атаке российских войск. Враг накрыл город ударами, которые продолжались почти 40 минут. Силы ПВО часть целей сбили, однако не менее 10 ударов пришлось на разные районы города.

Известно, что в результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина.