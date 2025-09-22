18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 16:54

Вражеская атака на Запорожье: известно детали о состоянии пострадавших

22 сентября 2025, 16:54
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате утреннего удара в Запорожье пострадали три человека. Двое из них находятся под наблюдением врачей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Оскольковые ранения, травмы, острая реакция на стресс: под наблюдением врачей остаются мужчина и 16-летний парень, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье", – написал он.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести и легкого. Им оказывается вся необходимая помощь.

Еще одна пострадавшая женщина получила консультации врачей и будет лечиться амбулаторно.

Напомним, утром 22 сентября Запорожье подверглось массированной атаке российских войск. Враг накрыл город ударами, которые продолжались почти 40 минут. Силы ПВО часть целей сбили, однако не менее 10 ударов пришлось на разные районы города.

Известно, что в результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожье больница атака пострадавшие российская армия
Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший
22 сентября 2025, 15:07
Массированный удар по Запорожью: спасатели завершили работы, деблокированы тела и ликвидированы пожары
22 сентября 2025, 13:53
В Херсоне мужчина взорвался на мине"лепесток": его госпитализировали
22 сентября 2025, 12:45
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
22 сентября 2025, 18:30
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
22 сентября 2025, 18:29
Российский удар по Запорожью: возросло количество пострадавших
22 сентября 2025, 17:58
Правительство выделило 840 млн грн в защиту энергообъектов Харьковщины
22 сентября 2025, 17:50
Подразделения ВСУ могут отправиться за границу: Рада рассмотрит законопроект президента
22 сентября 2025, 17:24
В Киеве каждый день будут перекрывать Крещатик во время минуты молчания
22 сентября 2025, 16:35
В Николаеве загорелся камыш: огонь приблизился к жилым домам
22 сентября 2025, 16:10
На Киевщине не достроили модульные дома: куда исчезли 4 млн грн благотворительных средств
22 сентября 2025, 15:50
Убийство подростка на фуникулере: суд вынес приговор экс-сотруднику УГО
22 сентября 2025, 15:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »