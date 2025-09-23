07:39  23 вересня
23 вересня 2025, 07:09

Росіяни вдарили по Запоріжжю: рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого

23 вересня 2025, 07:09
Фото: Запорізька ОВА
У ніч на 23 вересня російські війська завдали удару авіабомбами по Запоріжжю

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, снаряди влучили в приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури.

"Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали з-під завалів", – зазначив Федоров.

За даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по одинадцяти населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, під час попередньої нічної атаки, 22 вересня, загинули троє людей, ще четверо, серед них підліток, отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у потрепілих – осколкові поранення, травми, гостра реакція на стрес.

