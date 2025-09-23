Росіяни вдарили по Запоріжжю: рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого
У ніч на 23 вересня російські війська завдали удару авіабомбами по Запоріжжю
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, снаряди влучили в приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури.
"Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали з-під завалів", – зазначив Федоров.
За даними ОВА, впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по одинадцяти населених пунктах Запорізької області.
Нагадаємо, під час попередньої нічної атаки, 22 вересня, загинули троє людей, ще четверо, серед них підліток, отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що у потрепілих – осколкові поранення, травми, гостра реакція на стрес.
Ворожа атака на Запоріжжя: відомо деталі про стан потерпілихВсі новини »
22 вересня 2025, 16:54Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий
22 вересня 2025, 15:07У Херсоні чоловік підірвався на міні "пелюстка": його госпіталізували
22 вересня 2025, 12:45
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині викрили банду, яка вимагала гроші в сиріт-переселенців: суд виніс вирок
23 вересня 2025, 08:16Затримки на залізниці через обстріли Кіровоградщини: які поїзди прямують із запізненням
23 вересня 2025, 07:55Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
23 вересня 2025, 07:39Невідомі штурмували ТЦК на Прикарпатті: троє військовозобов'язаних втекли
23 вересня 2025, 07:20Зустріч Зеленського й Трампа: що заплановано на полях Генасамблеї ООН
23 вересня 2025, 06:48"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно
23 вересня 2025, 02:00Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"
23 вересня 2025, 01:40Україна "заробила" майже 718 мільйона доларів на експорті м'яса
23 вересня 2025, 01:20"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон
23 вересня 2025, 01:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну