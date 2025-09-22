18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 17:58

Российский удар по Запорожью: возросло количество пострадавших

22 сентября 2025, 17:58
Фото: ГСЧС Запорожье
В Запорожье количество пострадавших из-за утреннего российского авиаудара возросло до четырех, среди них один подросток

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в одном из мест удара разрушен жилой дом, а соседние сооружения получили серьезные повреждения.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожар, охвативший двухэтажное здание и пять автомобилей на площади 100 квадратных метров.

Восстановительные работы все еще продолжаются.

Напомним, утром 22 сентября Запорожье подверглось массированной атаке российских войск. Силы ПВО часть целей сбили, однако не менее 10 ударов пришлось на разные районы города.

Известно, что в результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что у пострадавших – осколочные ранения, травмы, острая реакция на стресс.

