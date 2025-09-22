14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
13:39  22 сентября
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
12:15  22 сентября
Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
22 сентября 2025, 15:07

Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший

22 сентября 2025, 15:07
Фото: Донецкая ГВА
Российские войска вновь атаковали Константиновку, вызвав разрушения в жилых кварталах и прилегающих территориях

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.

Во время авиаудара авиабомбами ФАБ-250 пострадалгражданский – человек получил ранения по месту жительства.

В результате атаки повреждены фасады семи многоэтажных домов.

Кроме того, обстрел двумя ракетами из РСЗО "Смерч" повредил фасад еще одного многоэтажного дома и два частных домовладения. К счастью, среди мирных жителей нет.

Местные власти обращаются к жителям с просьбой не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.

Напомним, в ночь на 22 сентября российская армия атаковала Украину 141-м ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на семи локациях, а также падение обломков сбитых целей на восьми локациях.

