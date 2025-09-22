14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
13:39  22 сентября
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
12:15  22 сентября
Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 12:45

В Херсоне мужчина взорвался на мине"лепесток": его госпитализировали

22 сентября 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Армия Inform
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 22 сентября, в Днепровском районе Херсона мужчина пострадал, взорвавшись на вражеской мине типа "лепесток"

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Около 11:00 в Днепровском районе Херсона на российские мине "лепесток" взорвался мужчина", – говорится в сообщении.

В результате взрыва 58-летний херсонец получил травмы от детонации и обломочное ранение ноги.

Сейчас он находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Справка: мина "лепесток" (ПФМ-1) – советская противопехотная мина в форме небольшого зеленого "листика", почти незаметная в траве или на почве.

Срабатывает даже от незначительного нажатия, вызывая тяжелые ранения, чаще всего ампутацию стопы. Из-за похожести на игрушку представляет особую опасность для детей.

Использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

Напомним, ранее в Херсоне 13-летний мальчик взорвался на российской мини. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Читайте также: "Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война взрыв Херсон больница мужчина мина российская армия травма
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Убийство подростка на фуникулере: суд вынес приговор экс-сотруднику УГО
22 сентября 2025, 15:29
Константиновка под ударами авиации и "Смерчей": повреждены дома, есть пострадавший
22 сентября 2025, 15:07
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 14:55
12 тыс. грн за вступление и отсрочку от армии: разоблачен преподаватель во Львове
22 сентября 2025, 14:32
YASNO принимает заявки на грант: кто может получить помощь на бизнес
22 сентября 2025, 14:05
Массированный удар по Запорожью: спасатели завершили работы, деблокированы тела и ликвидированы пожары
22 сентября 2025, 13:53
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
22 сентября 2025, 13:39
"Импульс" в ВСУ: что изменится для военных с новой цифровой системой
22 сентября 2025, 13:35
Поджигал авто за деньги: в Харькове под стражу отправили 19-летнего парня
22 сентября 2025, 13:25
Обстрелы Харьковщины: ранены местные жители, разрушены дома
22 сентября 2025, 12:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »