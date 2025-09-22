В Херсоне мужчина взорвался на мине"лепесток": его госпитализировали

Иллюстративное фото: Армия Inform

Сегодня, 22 сентября, в Днепровском районе Херсона мужчина пострадал, взорвавшись на вражеской мине типа "лепесток"

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Около 11:00 в Днепровском районе Херсона на российские мине "лепесток" взорвался мужчина", – говорится в сообщении.

В результате взрыва 58-летний херсонец получил травмы от детонации и обломочное ранение ноги.

Сейчас он находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Справка: мина "лепесток" (ПФМ-1) – советская противопехотная мина в форме небольшого зеленого "листика", почти незаметная в траве или на почве.

Срабатывает даже от незначительного нажатия, вызывая тяжелые ранения, чаще всего ампутацию стопы. Из-за похожести на игрушку представляет особую опасность для детей.

Использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

Напомним, ранее в Херсоне 13-летний мальчик взорвался на российской мини. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.

