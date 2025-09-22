Массированный удар по Запорожью: спасатели завершили работы, деблокированы тела и ликвидированы пожары

Фото: ГСЧС Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина. Еще двое молодых людей – 20-летний и 17-летний ребята – получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Вражеская авиабомба разрушила частный жилой дом и повредила соседние здания.

Во время аварийно-изыскательских работ спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов. Также пожарные ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей.

Пиротехническое подразделение обследовало территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Психологи ГСЧС оказали помощь пяти гражданам.

На местах попадания работали все экстренные службы города.

Напомним, утром 22 сентября Запорожье подверглось массированной атаке российских войск. Около 4:30 враг обстрелял город ударами, которые продолжались почти 40 минут. Силы ПВО сбили часть целей, однако по меньшей мере 10 ударов пришлись на различные районы города.