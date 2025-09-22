Фото: ОВА

Утром 22 сентября Запорожье подверглось массированной атаке российских войск. Около 4:30 враг накрыл город ударами, продолжавшимися почти 40 минут

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Силы ПВО часть целей сбили, однако по меньшей мере 10 ударов пришлось на разные районы города:

в Космическом микрорайоне повторно попали по парковке;

на Набережной магистрали – вблизи торговых центров и объектов критической инфраструктуры – движение транспорта временно ограничено;

в Шевченковском районе зафиксировано попадание по жилым домам.

В результате атаки погибли три человека. Еще двое пострадали: 20-летний парень получил ранения, а 16-летний подросток находится в состоянии сильного стресса.

"Ни один объект не имел отношения к военной инфраструктуре. Это был целенаправленный террор мирного города и его жителей", – подчеркнул глава ОВА.

На местах происшествия работают медики, спасатели и коммунальные службы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате вражеских ударов повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек, 10 частных домов и ряд нежилых помещений.