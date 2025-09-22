Фото: ОВА

В ночь на 22 сентября под вражескими обстрелами оказались два района Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Никопольском районе российская армия была тяжелой артиллерией и FPV-дронами по райцентру, а также по Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

Также, по уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак в Никополе повреждены пятиэтажка и дома местных.

После полуночи под ударом оказалась Покровская громада на Синельниковщине. В результате вражеской атаки дронами занялись летняя кухня, гараж и грузовик. На одном из предприятий вспыхнул пожар, уничтожены шесть машин, еще три повреждены. Разрушения получил и частный дом.

К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

Глава ОВА отметил, что украинские защитники сбили над областью 10 вражеских беспилотников.

Первые два фото и изображения на главной – Синельниковщина. Остальные из Никопольского района.

Напомним, утром 22 сентября россияне нанесли удар по Запорожью. Российские войска направили на город не менее пяти авиабомб. Под прицел попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. В результате атаки погибли три человека, еще два получили ранения.