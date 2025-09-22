18:45  21 сентября
Ведущая Леся Никитюк призналась, покупает ли своему сыну дорогие вещи
19:20  21 сентября
В Киеве произошел пожар в Эпицентре
17:35  21 сентября
В Кривом Роге нашли мертвым десятиклассника
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 08:08

На Днепропетровщине в результате атак повреждены дома и предприятие

22 сентября 2025, 08:08
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 22 сентября под вражескими обстрелами оказались два района Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Никопольском районе российская армия была тяжелой артиллерией и FPV-дронами по райцентру, а также по Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

Также, по уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак в Никополе повреждены пятиэтажка и дома местных.

После полуночи под ударом оказалась Покровская громада на Синельниковщине. В результате вражеской атаки дронами занялись летняя кухня, гараж и грузовик. На одном из предприятий вспыхнул пожар, уничтожены шесть машин, еще три повреждены. Разрушения получил и частный дом.

К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

Глава ОВА отметил, что украинские защитники сбили над областью 10 вражеских беспилотников.

Первые два фото и изображения на главной – Синельниковщина. Остальные из Никопольского района.

Напомним, утром 22 сентября россияне нанесли удар по Запорожью. Российские войска направили на город не менее пяти авиабомб. Под прицел попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. В результате атаки погибли три человека, еще два получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы повреждения дрон беспилотники
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Зимней Воде во Львовской области произошел взрыв: повреждены окна домов и авто
22 сентября 2025, 08:47
На Буковине мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями: двое пострадавших
22 сентября 2025, 08:36
В Кировоградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским: двое раненых
22 сентября 2025, 08:24
ВСУ за сутки ликвидировали еще около 1000 оккупантов и 47 артсистем
22 сентября 2025, 07:56
Российский беспилотник попал в предприятие в Сумах: есть пострадавший
22 сентября 2025, 07:43
Россияне сбросили авиабомбы на Запорожье: ударили по инфраструктуре, есть жертвы
22 сентября 2025, 07:23
Атака на Киевщину: повреждены дома и авто, раненый мужчина
22 сентября 2025, 07:03
iPhone пережил дно океана: украинке вернул утраченный гаджет дайвер
21 сентября 2025, 19:35
В Киеве произошел пожар в Эпицентре
21 сентября 2025, 19:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »