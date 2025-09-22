На Днепропетровщине в результате атак повреждены дома и предприятие
В ночь на 22 сентября под вражескими обстрелами оказались два района Днепропетровщины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В Никопольском районе российская армия была тяжелой артиллерией и FPV-дронами по райцентру, а также по Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.
Также, по уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак в Никополе повреждены пятиэтажка и дома местных.
После полуночи под ударом оказалась Покровская громада на Синельниковщине. В результате вражеской атаки дронами занялись летняя кухня, гараж и грузовик. На одном из предприятий вспыхнул пожар, уничтожены шесть машин, еще три повреждены. Разрушения получил и частный дом.
К счастью, всюду обошлось без пострадавших.
Глава ОВА отметил, что украинские защитники сбили над областью 10 вражеских беспилотников.
Первые два фото и изображения на главной – Синельниковщина. Остальные из Никопольского района.
