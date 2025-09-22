Російський удар по Запоріжжю: зросла кількість постраждалих

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі кількість постраждалих через ранковий російський авіаудар зросла до чотирьох, серед них один підліток

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що в одному з місць удару зруйновано житловий будинок, а сусідні споруди зазнали серйозних пошкоджень.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила двоповерхову будівлю та п'ять автомобілів на площі 100 квадратних метрів.

Відновлювальні роботи все ще тривають.

Нагадаємо, зранку 22 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки російських військ. Сили ППО частину цілей збили, проте щонайменше 10 ударів припало на різні райони міста.

Відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у потрепілих – осколкові поранення, травми, гостра реакція на стрес.