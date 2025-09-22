20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 17:58

Російський удар по Запоріжжю: зросла кількість постраждалих

22 вересня 2025, 17:58
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Запоріжжя
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі кількість постраждалих через ранковий російський авіаудар зросла до чотирьох, серед них один підліток

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що в одному з місць удару зруйновано житловий будинок, а сусідні споруди зазнали серйозних пошкоджень.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила двоповерхову будівлю та п'ять автомобілів на площі 100 квадратних метрів.

Відновлювальні роботи все ще тривають.

Нагадаємо, зранку 22 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки російських військ. Сили ППО частину цілей збили, проте щонайменше 10 ударів припало на різні райони міста.

Відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у потрепілих – осколкові поранення, травми, гостра реакція на стрес.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Запорізька область атака постраждалі російська армія
У Херсоні чоловік підірвався на міні "пелюстка": його госпіталізували
22 вересня 2025, 12:45
Запоріжжя під масованою атакою: влучання у парковку, будинки та критичну інфраструктуру
22 вересня 2025, 09:24
На Дніпропетровщині внаслідок атак пошкоджені будинки та підприємство
22 вересня 2025, 08:08
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55
Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 20:24
ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі
22 вересня 2025, 18:55
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
22 вересня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »