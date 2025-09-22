Ворожа атака на Запоріжжя: відомо деталі про стан потерпілих

Фото: з відкритих джерел

Внаслідок ранкового удару в Запоріжжі постраждали троє осіб. Двоє з них перебувають під наглядом лікарів

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Осколкові поранення, травми, гостра реакція на стрес: під наглядом лікарів залишаються чоловік та 16-річний хлопець, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він.

Медики оцінюють стан постраждалих, як середньої важкості та легкий. Їм надається уся необхідна допомога.

Ще одна постраждала – жінка – отримала консультації лікарів та лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, зранку 22 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки російських військ. Ворог накрив місто ударами, що тривали майже 40 хвилин. Сили ППО частину цілей збили, проте щонайменше 10 ударів припало на різні райони міста.

Відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік.