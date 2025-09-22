14:55  22 вересня
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
13:39  22 вересня
$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації
12:15  22 вересня
Хасиди вже зібрались в Умані: що там відбувається
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 16:54

Ворожа атака на Запоріжжя: відомо деталі про стан потерпілих

22 вересня 2025, 16:54
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ранкового удару в Запоріжжі постраждали троє осіб. Двоє з них перебувають під наглядом лікарів

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Осколкові поранення, травми, гостра реакція на стрес: під наглядом лікарів залишаються чоловік та 16-річний хлопець, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він.

Медики оцінюють стан постраждалих, як середньої важкості та легкий. Їм надається уся необхідна допомога.

Ще одна постраждала – жінка – отримала консультації лікарів та лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, зранку 22 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки російських військ. Ворог накрив місто ударами, що тривали майже 40 хвилин. Сили ППО частину цілей збили, проте щонайменше 10 ударів припало на різні райони міста.

Відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Запоріжжя лікарня атака постраждалі російська армія
Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий
22 вересня 2025, 15:07
Масований удар по Запоріжжю: рятувальники завершили роботи, деблоковано тіла та ліквідовано пожежі
22 вересня 2025, 13:53
У Херсоні чоловік підірвався на міні "пелюстка": його госпіталізували
22 вересня 2025, 12:45
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час хвилини мовчання
22 вересня 2025, 16:35
У Миколаєві загорівся очерет: вогонь наблизився до житлових будинків
22 вересня 2025, 16:10
На Київщині не добудували модульні будинки: куди зникли 4 млн грн благодійних коштів
22 вересня 2025, 15:50
Вбивство підлітка на фунікулері: суд виніс вирок ексспівробітнику УДО
22 вересня 2025, 15:29
Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий
22 вересня 2025, 15:07
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
22 вересня 2025, 14:55
12 тис. грн за вступ і відстрочку від армії: викрито викладача у Львові
22 вересня 2025, 14:32
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
Масований удар по Запоріжжю: рятувальники завершили роботи, деблоковано тіла та ліквідовано пожежі
22 вересня 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »