Иллюстративное фото

Россияне атаковали Запорожскую область дроном. К сожалению, есть жертвы

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, российские военные дроном атаковали гражданский автомобиль на Гуляйполе. В результате удара погибли два человека. Известно, что это были муж и жена.

