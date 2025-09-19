Россияне убили двух человек в Запорожье
Россияне атаковали Запорожскую область дроном. К сожалению, есть жертвы
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, российские военные дроном атаковали гражданский автомобиль на Гуляйполе. В результате удара погибли два человека. Известно, что это были муж и жена.
Напомним, ранее в Бориспольском районе Киевской области из-за вражеской атаки загорелись складские помещения. Информации о пострадавших нет.
