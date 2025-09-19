12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 20:25

Россияне убили двух человек в Запорожье

19 сентября 2025, 20:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали Запорожскую область дроном. К сожалению, есть жертвы

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, российские военные дроном атаковали гражданский автомобиль на Гуляйполе. В результате удара погибли два человека. Известно, что это были муж и жена.

Напомним, ранее в Бориспольском районе Киевской области из-за вражеской атаки загорелись складские помещения. Информации о пострадавших нет.

обстрелы оккупанты Запорожская область
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
07 августа 2025
