Вражеские обстрелы: горели склады и частный дом на Киевщине

В ночь на 18 сентября в Бориспольском районе Киевской области из-за вражеской атаки загорелись складские помещения

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, осуществляющие все необходимые меры по ликвидации последствий.

Кроме того, последствия атаки зафиксированы и в Бучанском районе – там возник пожар в частном жилом доме.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, 16 сентября РФ совершила новый жестокий обстрел гражданской инфраструктуры Украины. В этот раз мишенью стал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки возник масштабный пожар.