фото: ОВА

Россияне 19 сентября нанесли удары по Днепропетровской области. Враг атаковал регион беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, российские военные атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую общины. В результате обстрелов пострадали пять человек. 59-летнюю женщину госпитализировали.

"Повреждены 15 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, 3 гаража, 3 парника, авто, линия электропередач. Изуродованный спортклуб", - сообщил глава ОВА.

На Синельниковщине россияне атаковали Маломихайловскую и Межевскую общины управляемыми авиабомбами и беспилотником. В результате удара загорелось административное здание. Также получил ранение 61-летний мужчина, его госпитализировали медики.

Напомним, ранее в Нежинском районе Черниговской области российские войска нанесли целенаправленный удар по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар возник в результате атаки вражеских беспилотников.