19 сентября 2025, 19:15

Россияне сбросили на село в Харьковской области три авиабомбы

19 сентября 2025, 19:15
Иллюстративное фото
Российские военные атаковали поселок в Харьковской области. Информацию подтвердил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Известно, что это произошло 19 сентября около 16.10. Российские военные нанесли удар по поселку Уды Золочевской общины. Кафиры ударили тремя управляемыми авиабомбами.

Информация о разрушении или пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее в Запорожской области россияне нанесли удар по поселку управляемыми авиабомбами. Известно, что враг сбросил по меньшей мере три бомбы, в результате чего три местных жителя получили ранения.

19 сентября 2025
07 августа 2025
