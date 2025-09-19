Иллюстративное фото

Известно, что это произошло 19 сентября около 16.10. Российские военные нанесли удар по поселку Уды Золочевской общины. Кафиры ударили тремя управляемыми авиабомбами.

Информация о разрушении или пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее в Запорожской области россияне нанесли удар по поселку управляемыми авиабомбами. Известно, что враг сбросил по меньшей мере три бомбы, в результате чего три местных жителя получили ранения.