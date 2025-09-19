Росіяни вбили двох людей на Запоріжжі
Росіяни атакували Запорізьку область дроном. На жаль, є жертви
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, російські військові дроном атакували цивільний автомобіль на Гуляйполе. Внаслідок удару загинули двоє людей. Відомо, що це були чоловік та дружина.
Нагадаємо, раніше в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення. Інформації про постраждалих немає.
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
