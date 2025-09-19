Ілюстративне фото

Росіяни атакували Запорізьку область дроном. На жаль, є жертви

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, російські військові дроном атакували цивільний автомобіль на Гуляйполе. Внаслідок удару загинули двоє людей. Відомо, що це були чоловік та дружина.

Нагадаємо, раніше в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення. Інформації про постраждалих немає.