Российская артиллерия ударила по Антоновке на Херсонщине: двое пострадавших
В пятницу, 19 сентября, около 08:40 российские войска обстреляли из артиллерии поселок Антоновка Херсонского района
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Снаряд попал в жилой дом. В результате "прилета" пострадали два человека. 34-летний мужчина получил взрывную травму и обломочные ранения грудной клетки, рук и лица. 72-летняя женщина получила взрывную травму и контузию.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
Напомним, в ночь на 19 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 71 дрон.
