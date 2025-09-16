Россия ударила по Запорожью с РСЗО "Торнадо-С": повреждены десятки домов
В ночь на 16 сентября российские войска по меньшей мере десять раз обстреляли Запорожье, предварительно из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С"
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, под удар попали два района города – Коммунарский и Шевченковский.
В результате обстрелов повреждено по меньшей мере 10 многоэтажных домов и 12 частных домов. В двух частных домах возник пожар. Также зафиксировано разрушение нежилых сооружений, одно из которых загорелось.
По предварительным данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Шесть раненых госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Федоров подчеркнул, что с поздней ночи на местах работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия ударов и помогают местным жителям.
"Мы еще не оправились от предварительных ударов в конце августа, а враг снова добавил новой работы коммунальщикам", – отметил глава области.
Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб 41-летний мужчина.