Фото: ГСЧС Запорожье

В ночь на 16 сентября российские войска по меньшей мере десять раз обстреляли Запорожье, предварительно из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С"

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, под удар попали два района города – Коммунарский и Шевченковский.

В результате обстрелов повреждено по меньшей мере 10 многоэтажных домов и 12 частных домов. В двух частных домах возник пожар. Также зафиксировано разрушение нежилых сооружений, одно из которых загорелось.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Шесть раненых госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Федоров подчеркнул, что с поздней ночи на местах работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия ударов и помогают местным жителям.

"Мы еще не оправились от предварительных ударов в конце августа, а враг снова добавил новой работы коммунальщикам", – отметил глава области.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб 41-летний мужчина.