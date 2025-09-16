Атака дронов на Сумы: есть попадание, часть города без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на вторник, 16 сентября, в Сумах раздавались взрывы, впоследствии в городе частично исчез свет

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано два попадания.

К счастью, удары не пришлись на жилищный сектор, так что обошлось без пострадавших среди гражданских.

"Энергетики уже работают над оперативным восстановлением света", – добавил Григоров.

Напомним, накануне российский дрон попал на территорию агрофирмы в Сумах. К счастью, обошлось без повреждений и пострадавших.

14 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по окраине одного из сел в Боромлянской общине Сумской области. Целью врага стало мирное поле, где сельскохозяйственная техника работала над сбором урожая. В результате обстрела пострадали 11 мужчин.