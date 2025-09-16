Фото: ГСЧС

Ночью 16 сентября в результате атаки вражеского беспилотника возник пожар на территории автостоянки торгового центра в Киевской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

При ликвидации возгорания россияне повторно атаковали объект. В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Пожар потушили.

К работам были привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, в ночь на 16 сентября россияне совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб 41-летний мужчина, еще 13 человек получили ранения, среди них – двое детей в возрасте 4 и 17 лет.