16 сентября 2025, 07:03

Ночная атака на Запорожье: погиб мужчина, 13 раненых, среди них двое детей

16 сентября 2025, 07:03
Фото: ГСЧС Запорожье
В ночь на 16 сентября российские войска совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб 41-летний мужчина, еще 13 человек получили ранения, среди них – двое детей в возрасте 4 и 17 лет

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей. Горожане продолжают обращаться за помощью медиков.

Федоров добавил, что российские войска нанесли по меньшей мере десять ударов по Запорожью.

По данным ГСЧС, в результате обстрела возникли масштабные пожары: пламя охватило три жилых дома общей площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания площадью 600 кв. м.

К ликвидации последствий привлекли 78 спасателей и 17 единиц техники. На месте работали все экстренные службы. Спасательные работы продолжаются.

По данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

В ощем два человека погибли и 14 получили ранения в результате вражеских атак на Пологовский район и Запорожье.

Напомним, в понедельник, 15 сентября, российские военные атаковали спасателей в Пологовском районе в Запорожье. Россияне дважды ударили по служебному транспорту ГСЧС, который направлялся по вызову тушить пожар. Обошлось без пострадавших.

