Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ "Торнадо-С": пошкоджено десятки будинків

Фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 16 вересня російські війська щонайменше десять разів обстріляли Запоріжжя, попередньо із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С"

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, під удар потрапили два райони міста – Комунарський і Шевченківський.

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових будинків та 12 приватних осель. У двох приватних будинках виникла пожежа. Також зафіксовано руйнування нежитлових споруд, одна з яких загорілася.

За попередніми даними, постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей. Шестеро поранених госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Федоров наголосив, що з пізньої ночі на місцях працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки ударів і допомагають місцевим мешканцям.

"Ми ще не оговталися від попередніх ударів наприкінці серпня, а ворог знову додав нової роботи комунальникам", – зазначив очільник області.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік.