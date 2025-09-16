Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ "Торнадо-С": пошкоджено десятки будинків
У ніч на 16 вересня російські війська щонайменше десять разів обстріляли Запоріжжя, попередньо із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С"
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, під удар потрапили два райони міста – Комунарський і Шевченківський.
Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових будинків та 12 приватних осель. У двох приватних будинках виникла пожежа. Також зафіксовано руйнування нежитлових споруд, одна з яких загорілася.
За попередніми даними, постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей. Шестеро поранених госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.
Федоров наголосив, що з пізньої ночі на місцях працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки ударів і допомагають місцевим мешканцям.
"Ми ще не оговталися від попередніх ударів наприкінці серпня, а ворог знову додав нової роботи комунальникам", – зазначив очільник області.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік.