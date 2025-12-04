Фото: Нацполиция

Закарпатские правоохранители задержали мужчину, который почти семь лет убегал от правосудия. Его обвиняют в убийстве собственного отца

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Само преступление произошло еще в 2017 году, когда обвиняемому было 17 лет. Тогда он убил своего 43-летнего отца. Тело без сознания он сбросил в колодец, забросал его камнями и гравием, а затем забетонировал колодец.

После преступления подросток скрылся. Все эти годы он скрывался в столице. Он жил под чужим именем и даже изменил облик, используя поддельные документы. Он постоянно менял квартиры, однако стражи порядка вышли на его след и задержали.

"Следователи полиции квалифицировали действия юноши по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По делу было проведено объективное и тщательное расследование, после завершения которого дело полицейские передали для судебного разбирательства. Сам обвиняемый, по решению суда, находился под круглосуточным домашним арестом". сообщила полиция.

Ему грозит 15 лет лишения свободы.

