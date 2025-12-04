16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 17:35

Сбросил в колодец и забетонировал: в Закарпатье задержали мужчину, который жестоко убил своего отца еще подростком

04 декабря 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Закарпатские правоохранители задержали мужчину, который почти семь лет убегал от правосудия. Его обвиняют в убийстве собственного отца

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Само преступление произошло еще в 2017 году, когда обвиняемому было 17 лет. Тогда он убил своего 43-летнего отца. Тело без сознания он сбросил в колодец, забросал его камнями и гравием, а затем забетонировал колодец.

После преступления подросток скрылся. Все эти годы он скрывался в столице. Он жил под чужим именем и даже изменил облик, используя поддельные документы. Он постоянно менял квартиры, однако стражи порядка вышли на его след и задержали.

"Следователи полиции квалифицировали действия юноши по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По делу было проведено объективное и тщательное расследование, после завершения которого дело полицейские передали для судебного разбирательства. Сам обвиняемый, по решению суда, находился под круглосуточным домашним арестом". сообщила полиция.

Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Луцке задержали мужчину, который во время конфликта убил мать. За совершенное он может провести за решеткой до 15 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция задержание Закарпатье
Убийство сына харьковского чиновника в Вене: подозреваемые задержаны в Одессе
03 декабря 2025, 10:54
В Каменском 46-летний мужчина ранил ножом 20-летнего прохожего: нападающий задержан
02 декабря 2025, 20:16
В Каменском мужчина задушил сожительницу и пытался выдать ее смерть за несчастный случай
02 декабря 2025, 20:05
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Ровенской области полицейская спасла жизнь учительнице: оперативные действия остановили критическое кровотечение
04 декабря 2025, 19:16
В Украине существенно подорожали косметологические услуги
04 декабря 2025, 19:11
Враг нанес около 60 атак по громадам Никопольского района: погиб мужчина, еще один – ранен
04 декабря 2025, 19:02
Без Миндича: участники "Квартала 95" зарегистрировали новую компанию
04 декабря 2025, 18:43
Мобилизация наизнанку: кому нужна армия из непригодных?
04 декабря 2025, 18:40
Более 10 ударов по голове и телу: в Ровно мужчина жестоко убил знакомого
04 декабря 2025, 18:35
Прокурорша из Харькова стала звездой OnlyFans
04 декабря 2025, 18:16
РосСМИ распространяют информацию о наступлении на Чернигов: что на самом деле происходит
04 декабря 2025, 18:15
На новую дорогу в Буковель потратят около 7 млрд грн
04 декабря 2025, 18:03
Во Львовской области водитель сбил пенсионерку насмерть
04 декабря 2025, 17:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »