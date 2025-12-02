21:11  02 декабря
02 декабря 2025, 20:16

В Каменском 46-летний мужчина ранил ножом 20-летнего прохожего: нападающий задержан

02 декабря 2025, 20:16
Фото: иллюстративное
Полиция задержала мужчину после того, как во время конфликта на улице 20-летний прохожий получил ножевое ранение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском полиция задержала 46-летнего мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему прохожему. Конфликт между мужчинами возник вечером на одной из городских улиц. Во время ссоры подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение.

Очевидцы происшествия сразу вызвали полицию и скорую помощь. Молодого человека доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую медицинскую помощь. Состояние потерпевшего сейчас стабильное.

Полицейские Каменского районного управления оперативно установили личность нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ножевое орудие, использованное во время конфликта, было изъято и приобщено к материалам дела.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства инцидента, в частности, мотивы и детали конфликта.

Напомним, в Днепре правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который во время семейной ссоры нанес ножевое ранение в грудную клетку своей 24-летней жене – женщину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

