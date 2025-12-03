01:50  03 декабря
03 декабря 2025, 10:54

Убийство сына харьковского чиновника в Вене: подозреваемые задержаны в Одессе

03 декабря 2025, 10:54
Фото: Bild/Martin A. Jöchl
Украинские правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве 21-летнего Данила Кузьмина, сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Один из подозреваемых учился в одном университете с жертвой

Об этом пишет издание "Думка", со ссылкой на немецкие СМИ, передает RegioNews.

По данным австрийской полиции, молодого человека избили в гараже гостиницы в центре города, а затем, вероятно, отвезли в 22-й район Вены. Там его обнаружили в горящем автомобиле Mercedes.

Вскрытие показало, что Кузьмин получил массивную травму головы, ожоги более 80% тела и повреждение зубов. Поскольку в легких жертвы не было частиц сажи, следователи считают, что он умер до пожара или в начале – от травм или теплового шока.

Австрийские правоохранители сообщили, что мотивом убийства стало желание получить пароль к криптовалютному кошельку жертвы. После преступления с криптогаманца было зафиксировано снятие средств, а у подозреваемых изъяли значительную сумму наличных.

По данным украинских СМИ и "Следствие.инфо", мужчин задержали в Одессе 29 ноября силами спецподразделения КОРД и местной полиции.

Киевский районный суд Одессы избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Подозреваемые – 19-летний и 45-летний мужчины.

Следствие исключает политическую версию преступления.

Напомним, в столице Австрии ночью 26 ноября в районе Донауштадт прохожие обнаружили сожженный автомобиль Mercedes, внутри которого лежало тело молодого человека. 1 декабря стало известно, что убитым в Вене оказался сын заммэра Харькова.

