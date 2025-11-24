Иллюстративное фото: pixabay

Трагедия произошла в Луцке в субботу, 22 ноября

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина проживал совместно с матерью. В какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина в состоянии злости ударил 66-летнюю женщину молотком, в результате чего она умерла.

Злоумышленника задержали. Ему объявили подозрение по ч.1 ст.115 УК Украины.

За совершенное 49-летний мужчина может провести за решеткой до 15 лет.

