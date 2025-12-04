16:35  04 грудня
04 грудня 2025, 17:35

Скинув у колодязь та забетонував: на Закарпатті затримали чоловіка, який жорстоко вбив свого батька ще підлітком

04 грудня 2025, 17:35
Фото: Нацполіція
Закарпатські правоохоронці затримали чоловіка, який майже сім років тікав від правосуддя. Його обвинувачують у вбивстві власного батька

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Сам злочин стався ще у 2017 році, коли обвинуваченому було 17 років. Тоді він вбив свого 43-річного батька. Тіло непритомного чоловіка він скинув у колодязь, закидав його камінням і гравієм, а згодом — забетонував криницю.

Після злочину підліток втік. Всі ці роки він ховався в столиці. Він жив під чужим іменем та навіть змінив зовнішність, використовуючи підроблені документи. Він постійно змінював квартири, проте правоохоронці врешті вийшли на його слід та затримали.

"Слідчі поліції кваліфікували дії юнака за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У справі було проведено обʼєктивне та ретельне розслідування, після завершення якого справу поліцейські передали для судового розгляду. Сам обвинувачений, за рішенням суду, перебував під цілодобовим домашнім арештом. В один момент він втік і переховувався від суду майже 7 років", - повідомила поліція.

Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту вбив матір. За скоєне він може провести за ґратами до 15 років.

