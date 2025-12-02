21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
20:48  02 декабря
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
16:34  02 декабря
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
02 декабря 2025, 20:05

В Каменском мужчина задушил сожительницу и пытался выдать ее смерть за несчастный случай

02 декабря 2025, 20:05
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция быстро установила причастность мужчины к смерти знакомой после его противоречивых объяснений

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском полиция задержала 34-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве знакомой. Мужчина сам позвонил правоохранителям, однако пытался запутать следствие, давая противоречивые объяснения. Несмотря на это, полицейские быстро установили его причастность к преступлению.

Инцидент произошел 1 декабря в квартире многоэтажного дома. На месте происшествия обнаружили тело 46-летней женщины. Следствие установило, что во время конфликта подозреваемый ударил ее в лицо, а когда женщина упала, задушил ее шарфом. После этого он остался в квартире, а на следующее утро пострадавшую нашли без признаков жизни.

Следователи отделения полиции №2 Каменского РУП собрали достаточно доказательств и задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины, предусматривающей наказание за умышленное убийство.

Представители правоохранительных органов продолжают расследование обстоятельств трагедии, чтобы установить все детали и мотивы преступления.

Напомним, в Винницком районе правоохранители раскрыли убийство, которое почти девять месяцев оставалось нераскрытым – 17-летний подросток подозревается в убийстве своего 24-летнего брата из-за личного оскорбления.

Каменское Днепропетровская область убийство удушение подозреваемый криминал задержание
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
