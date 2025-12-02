Фото: Национальная полиция Украины

Полиция быстро установила причастность мужчины к смерти знакомой после его противоречивых объяснений

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском полиция задержала 34-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве знакомой. Мужчина сам позвонил правоохранителям, однако пытался запутать следствие, давая противоречивые объяснения. Несмотря на это, полицейские быстро установили его причастность к преступлению.

Инцидент произошел 1 декабря в квартире многоэтажного дома. На месте происшествия обнаружили тело 46-летней женщины. Следствие установило, что во время конфликта подозреваемый ударил ее в лицо, а когда женщина упала, задушил ее шарфом. После этого он остался в квартире, а на следующее утро пострадавшую нашли без признаков жизни.

Следователи отделения полиции №2 Каменского РУП собрали достаточно доказательств и задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины, предусматривающей наказание за умышленное убийство.

Представители правоохранительных органов продолжают расследование обстоятельств трагедии, чтобы установить все детали и мотивы преступления.

Напомним, в Винницком районе правоохранители раскрыли убийство, которое почти девять месяцев оставалось нераскрытым – 17-летний подросток подозревается в убийстве своего 24-летнего брата из-за личного оскорбления.