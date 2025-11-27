11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 09:40

Вспышка гепатита А на Закарпатье: детей обследуют и вакцинируют

27 ноября 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: Закарпатская ОВА
Читайте також
українською мовою

В селе Иза Хустской общины продолжается активная фаза противоэпидемических мероприятий из-за вспышки гепатита А

Об этом сообщила Закарпатская ОВА, передает RegioNews.

Там уверяют, что ситуация абсолютно контролируемая, невзирая на высокий уровень заболеваемости.

"Наша главная задача – обследовать всех детей в школах и детсадах, выявить бессимптомные случаи, определить тех, кто уже имеет иммунитет, и провести вакцинацию здоровым детям. Мы стремимся быстро разорвать цепь инфекции и вернуть детей к безопасному обучению!", – объяснила директор Департамента здравоохранения Любовь Мандзич.

По ее словам, педагогический коллектив школы уже обследован.

Продолжается экспресс-тестирование учащихся. По предварительным данным, из 72 протестированных детей все результаты отрицательные.

Закуплено 300 доз вакцины на средства местного бюджета. В школе доступно 134 дозы. Вакцинация является добровольной и доступной для тех, кто не болеет и имеет отрицательный тест.

С 27 ноября начался скрининг взрослого населения. Для этого по улицам села курсирует специальный санитарный автобус для быстрого тестирования.

Напомним, с 19 ноября в селе Иза ввели усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с вирусным гепатитом А. Между тем жители села требуют отменить карантин. Они перекрывают и блокируют все въезды в населенный пункт.

Всего с начала года в Изе зарегистрировано 196 случаев болезни, почти половина из них (46%) среди учеников местного учебного заведения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье дети тесты вакцинация вспышка Гепатит А село Иза
На Днепропетровщине угарным газом отравились трое детей
21 ноября 2025, 18:07
Гепатит А в селе Иза на Закарпатье: с начала года зарегистрировано 196 случаев
21 ноября 2025, 16:57
В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее маленьких детей
21 ноября 2025, 16:03
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Харькове делец разработал схему побега из Украины за 14 тысяч долларов
27 ноября 2025, 12:55
Государство поможет родителям оплачивать садик для ребенка
27 ноября 2025, 12:44
В Харькове трамвай столкнулся с авто: в сети публикуют видео
27 ноября 2025, 12:35
Смертельное ДТП: на Житомирщине под колесами авто погибла неизвестная женщина
27 ноября 2025, 12:24
Пустые обещания оккупантов: что на захваченных территориях Запорожья говорят о программе аварийного жилья, которой на самом деле не существует
27 ноября 2025, 12:15
Из-за ударов по энергообъектам в трех областях ввели аварийные отключения
27 ноября 2025, 12:03
Авария на шахте в Кировоградской области: нашли тело второго погибшего горняка
27 ноября 2025, 12:01
Обещали заработок на криптовалюте: на Буковине мошенники "заработали" на доверии людей
27 ноября 2025, 11:55
Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
27 ноября 2025, 11:48
Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу
27 ноября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »