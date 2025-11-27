Вспышка гепатита А на Закарпатье: детей обследуют и вакцинируют

Фото: Закарпатская ОВА

В селе Иза Хустской общины продолжается активная фаза противоэпидемических мероприятий из-за вспышки гепатита А

Об этом сообщила Закарпатская ОВА, передает RegioNews.

Там уверяют, что ситуация абсолютно контролируемая, невзирая на высокий уровень заболеваемости.

"Наша главная задача – обследовать всех детей в школах и детсадах, выявить бессимптомные случаи, определить тех, кто уже имеет иммунитет, и провести вакцинацию здоровым детям. Мы стремимся быстро разорвать цепь инфекции и вернуть детей к безопасному обучению!", – объяснила директор Департамента здравоохранения Любовь Мандзич.

По ее словам, педагогический коллектив школы уже обследован.

Продолжается экспресс-тестирование учащихся. По предварительным данным, из 72 протестированных детей все результаты отрицательные.

Закуплено 300 доз вакцины на средства местного бюджета. В школе доступно 134 дозы. Вакцинация является добровольной и доступной для тех, кто не болеет и имеет отрицательный тест.

С 27 ноября начался скрининг взрослого населения. Для этого по улицам села курсирует специальный санитарный автобус для быстрого тестирования.

Напомним, с 19 ноября в селе Иза ввели усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с вирусным гепатитом А. Между тем жители села требуют отменить карантин. Они перекрывают и блокируют все въезды в населенный пункт.

Всего с начала года в Изе зарегистрировано 196 случаев болезни, почти половина из них (46%) среди учеников местного учебного заведения.