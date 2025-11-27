Спалах гепатиту А на Закарпатті: дітей обстежують і вакцинують

Фото: Закарпатська ОВА

У селі Іза Хустської громади триває активна фаза протиепідемічних заходів через спалах гепатиту А

Про це повідомила Закарпатська ОВА, передає RegioNews.

Там запевняють, що ситуація абсолютно контрольована, незважаючи на високий рівень захворюваності.

"Наше головне завдання – обстежити всіх дітей у школах та дитсадках, виявити безсимптомні випадки, визначити тих, хто вже має імунітет, та провести вакцинацію здоровим дітям. Ми прагнемо швидко розірвати ланцюг інфекції і повернути дітей до безпечного навчання!, – пояснила директорка Департаменту охорони здоров'я Любов Мандзич.

За її словами, педагогічний колектив школи вже обстежено.

Триває експрес-тестування учнів. За попередніми даними, із 72 протестованих дітей – усі результати негативні.

Закуплено 300 доз вакцини за кошти місцевого бюджету. У школі наразі доступно 134 дози. Вакцинація добровільна та доступна для тих, хто не хворіє та має негативний тест.

З 27 листопада розпочався скринінг дорослого населення. Для цього вулицями села курсує спеціальний санітарний автобус для швидкого тестування.

Нагадаємо, з 19 листопада в селі Іза ввели посилені протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації із вірусним гепатитом А. Тим часом, жителі села вимагають скасувати карантин. Вони перекривають та блокують всі в'їзди до населеного пункту.

Загалом від початку року в Ізі зареєстровано 196 випадків хвороби, майже половина з них (46%) – серед учнів місцевого навчального закладу.