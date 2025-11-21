16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:47  21 ноября
В Одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 18:07

На Днепропетровщине угарным газом отравились трое детей

21 ноября 2025, 18:07
Фото: иллюстративное
Медики призывают жителей региона усилить внимание к состоянию газового оборудования после инцидента, произошедшего в Каменском 20 ноября

Об этом в Facebook сообщает генеральный директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко, передает RegioNews.

В Каменском трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел вечером 20 ноября в частном доме, где по предварительным данным неисправно работала газовая колонка. Пострадали дети 5, 12 и 13 лет. Все они внезапно потеряли сознание.

Детям оказали первую помощь на месте

Младшего ребенка родители отвезли в медучреждение сами. Когда старшие перестали отвечать на звонки, взрослые открыли дверь и нашли их без сознания. На место происшествия в 21:08 прибыли медики Каменской подстанции областного центра экстренной медицинской помощи: парамедики Александр Рудюк и Наталья Подольник и экстренный медицинский техник Юрий Шинкаренко. Специалисты оказали детям первую помощь, вынесли их на свежий воздух и приступили к кислородной терапии и внутривенной поддержке.

После стабилизации состояния двух старших детей госпитализировали в Днепр под мониторингом врачей. Младшего ребенка другая бригада забрала из детской больницы Каменского и также перевезла в специализированное заведение в Днепре. Об инциденте сообщил генеральный директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Медики отмечают, что с началом отопительного сезона жителям следует тщательно проверять исправность газового оборудования и своевременно проводить его техническое обслуживание. Это поможет избежать подобных опасных ситуаций.

Напомним, на оккупированной Запорожской территории в центре Мелитополя массово отравились дети после посещения кафе "Verona" – у пострадавших диагностировали сальмонеллез с тяжелыми симптомами.

