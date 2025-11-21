15:47  21 ноября
21 ноября 2025, 16:03

В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее маленьких детей

21 ноября 2025, 16:03
Фото: ГСЧС Украины
В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее двоих детей – полуторагодовалого мальчика и шестилетней девочки

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Их муж и отец в течение трех дней ждал у развалин, надеясь, что семью удастся спасти. Однако чуда не произошло – вся семья погибла в результате удара.

На месте поисково-спасательных работ работают психологи ГСЧС.

По данным ведомства, с начала спасательной операции за помощью к специалистам обратились уже 388 человек.

Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего.

В сети появилось видео с моментами атаки по городу.

Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются уже третьи сутки.

