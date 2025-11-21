В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее маленьких детей
В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее двоих детей – полуторагодовалого мальчика и шестилетней девочки
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Их муж и отец в течение трех дней ждал у развалин, надеясь, что семью удастся спасти. Однако чуда не произошло – вся семья погибла в результате удара.
На месте поисково-спасательных работ работают психологи ГСЧС.
По данным ведомства, с начала спасательной операции за помощью к специалистам обратились уже 388 человек.
Напомним, 19 ноября в Тернополе в результате российских ударов по жилым многоэтажкам возникли масштабные разрушения, пожары и человеческие жертвы. Из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего.
В сети появилось видео с моментами атаки по городу.
Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжаются уже третьи сутки.