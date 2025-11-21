Гепатит А в селе Иза на Закарпатье: с начала года зарегистрировано 196 случаев

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Иза и городе Хуст из-за повторной вспышки вирусного гепатита А ввели новые противоэпидемические ограничения сроком на 60 дней или в отдельное решение

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

С начала года в Изе зарегистрировано 196 случаев болезни, почти половина из них (46%) среди учеников местного учебного заведения.

Новые случаи, подтвержденные 14 ноября, свидетельствуют о серьезном эпидемическом осложнении.

Следовательно, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введен ряд ограничений.

Заведения питания и мероприятия:

приостанавливается работа кафе, ресторанов и свадебных залов;

запрещаются ярмарки, празднования и массовые мероприятия в с. Иза и г. Хуст;

запрещены туристические события, экскурсии и лагеря.

Образование:

все учебные заведения в Изе переходят на дистанционное обучение;

дистанционно будут учиться и дети, проживающие в селе независимо от заведения.

Транспорт и контроль:

на въездах в село устанавливаются контрольные посты;

запрещена остановка транспорта в пределах населенного пункта, кроме транзита;

туристические автобусы могут только проезжать без остановки;

полиция патрулирует деревню для недопущения скопления людей.

Культура:

заведения культуры, где работают с детьми, временно приостанавливают работу.

Медицинский контроль:

медики усиливают раннее выявление новых случаев;

Госпродпотребслужба проводит ежедневный эпидмониторинг;

коммунальные службы и полиция фиксируют нарушение ограничений.

Жителей призывают строго соблюдать правила гигиены, пить только кипяченую воду, избегать массовых собраний и немедленно обращаться к врачу при первых симптомах.

Ограничения будут действовать до стабилизации эпидемической ситуации.

Напомним, с 19 ноября в селе Иза ввели усиленные противоэпидемические меры из-за усложнения ситуации с вирусным гепатитом А. Между тем жители села требуют отменить карантин. Они перекрыли дороги второй день подряд, заблокировав все въезды в населенный пункт.