21 ноября 2025, 16:57

Гепатит А в селе Иза на Закарпатье: с начала года зарегистрировано 196 случаев

21 ноября 2025, 16:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
В селе Иза и городе Хуст из-за повторной вспышки вирусного гепатита А ввели новые противоэпидемические ограничения сроком на 60 дней или в отдельное решение

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

С начала года в Изе зарегистрировано 196 случаев болезни, почти половина из них (46%) среди учеников местного учебного заведения.

Новые случаи, подтвержденные 14 ноября, свидетельствуют о серьезном эпидемическом осложнении.

Следовательно, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введен ряд ограничений.

Заведения питания и мероприятия:

  • приостанавливается работа кафе, ресторанов и свадебных залов;
  • запрещаются ярмарки, празднования и массовые мероприятия в с. Иза и г. Хуст;
  • запрещены туристические события, экскурсии и лагеря.

Образование:

  • все учебные заведения в Изе переходят на дистанционное обучение;
  • дистанционно будут учиться и дети, проживающие в селе независимо от заведения.

Транспорт и контроль:

  • на въездах в село устанавливаются контрольные посты;
  • запрещена остановка транспорта в пределах населенного пункта, кроме транзита;
  • туристические автобусы могут только проезжать без остановки;
  • полиция патрулирует деревню для недопущения скопления людей.

Культура:

  • заведения культуры, где работают с детьми, временно приостанавливают работу.

Медицинский контроль:

  • медики усиливают раннее выявление новых случаев;
  • Госпродпотребслужба проводит ежедневный эпидмониторинг;
  • коммунальные службы и полиция фиксируют нарушение ограничений.

Жителей призывают строго соблюдать правила гигиены, пить только кипяченую воду, избегать массовых собраний и немедленно обращаться к врачу при первых симптомах.

Ограничения будут действовать до стабилизации эпидемической ситуации.

Напомним, с 19 ноября в селе Иза ввели усиленные противоэпидемические меры из-за усложнения ситуации с вирусным гепатитом А. Между тем жители села требуют отменить карантин. Они перекрыли дороги второй день подряд, заблокировав все въезды в населенный пункт.

