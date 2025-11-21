Гепатит А в селе Иза на Закарпатье: с начала года зарегистрировано 196 случаев
В селе Иза и городе Хуст из-за повторной вспышки вирусного гепатита А ввели новые противоэпидемические ограничения сроком на 60 дней или в отдельное решение
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
С начала года в Изе зарегистрировано 196 случаев болезни, почти половина из них (46%) среди учеников местного учебного заведения.
Новые случаи, подтвержденные 14 ноября, свидетельствуют о серьезном эпидемическом осложнении.
Следовательно, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введен ряд ограничений.
Заведения питания и мероприятия:
- приостанавливается работа кафе, ресторанов и свадебных залов;
- запрещаются ярмарки, празднования и массовые мероприятия в с. Иза и г. Хуст;
- запрещены туристические события, экскурсии и лагеря.
Образование:
- все учебные заведения в Изе переходят на дистанционное обучение;
- дистанционно будут учиться и дети, проживающие в селе независимо от заведения.
Транспорт и контроль:
- на въездах в село устанавливаются контрольные посты;
- запрещена остановка транспорта в пределах населенного пункта, кроме транзита;
- туристические автобусы могут только проезжать без остановки;
- полиция патрулирует деревню для недопущения скопления людей.
Культура:
- заведения культуры, где работают с детьми, временно приостанавливают работу.
Медицинский контроль:
- медики усиливают раннее выявление новых случаев;
- Госпродпотребслужба проводит ежедневный эпидмониторинг;
- коммунальные службы и полиция фиксируют нарушение ограничений.
Жителей призывают строго соблюдать правила гигиены, пить только кипяченую воду, избегать массовых собраний и немедленно обращаться к врачу при первых симптомах.
Ограничения будут действовать до стабилизации эпидемической ситуации.
Напомним, с 19 ноября в селе Иза ввели усиленные противоэпидемические меры из-за усложнения ситуации с вирусным гепатитом А. Между тем жители села требуют отменить карантин. Они перекрыли дороги второй день подряд, заблокировав все въезды в населенный пункт.