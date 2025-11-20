17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
22:04  20 ноября
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 19:51

Протесты на Закарпатье: жители села Иза выступают против карантина из-за гепатита А

20 ноября 2025, 19:51
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В селе Иза в Закарпатье продолжаются протесты местных жителей, требующих отменить введенный карантин из-за выявления случаев гепатита А. Жители села перекрыли дороги уже второй день подряд, заблокировав все въезды в населенный пункт

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

19 ноября, после введения ограничений, люди перекрыли трассу, а утром 20 ноября протестовали снова. Карантинные мероприятия были введены по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС из-за осложнений эпидемиологической ситуации.

Как сообщила Виктория Тимчик, и. о. директора Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней, сейчас в селе проводятся активные действия, в частности, лабораторные обследования контактных лиц, подворные обходы и дезинфекционные мероприятия.

Карантин в Изе, одном из крупнейших туристических сел Закарпатья, предусматривает запрет на работу свадебных залов, кафе, ресторанов, массовых мероприятий и перевод учебных заведений на дистанционное обучение. Также остановлены туристические мероприятия, запрещен въезд туристических автобусов и остановка транспорта для посещения заведений питания и быта.

Иза, известная своим культурным наследием и лозоплетением, сейчас переживает сложный период из-за эпидемической ситуации.

Напомним, в Украину доставлено около 1,9 миллиона скорых тестов для выявления маркеров вирусных гепатитов B и C. Тест-системы закуплены за средства государственного бюджета. Их развезут в медицинские учреждения по всей стране.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Гепатит А
На Закарпатье задержаны двое мужчин, которые заплатили $21 тыс., чтобы бежать в Венгрию
20 ноября 2025, 15:19
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 09:10
$10 тысяч за побег в Румынию: на Закарпатье ликвидировали новую схему переправки мужчин за границу
19 ноября 2025, 16:59
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
20 ноября 2025, 23:30
Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла
20 ноября 2025, 23:00
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
20 ноября 2025, 22:30
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе": готовится подозрение для загадочного Али Бабы
20 ноября 2025, 20:41
Хотели "закрыть дело о СОЧ": в Одессе волонтер благотворительного фонда за более 40 тысяч долларов "помогал" военному
20 ноября 2025, 20:14
Три пути для Украины: плохой мир, ничего не менять или военный переворот
20 ноября 2025, 20:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »