В селе Иза в Закарпатье продолжаются протесты местных жителей, требующих отменить введенный карантин из-за выявления случаев гепатита А. Жители села перекрыли дороги уже второй день подряд, заблокировав все въезды в населенный пункт

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

19 ноября, после введения ограничений, люди перекрыли трассу, а утром 20 ноября протестовали снова. Карантинные мероприятия были введены по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС из-за осложнений эпидемиологической ситуации.

Как сообщила Виктория Тимчик, и. о. директора Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней, сейчас в селе проводятся активные действия, в частности, лабораторные обследования контактных лиц, подворные обходы и дезинфекционные мероприятия.

Карантин в Изе, одном из крупнейших туристических сел Закарпатья, предусматривает запрет на работу свадебных залов, кафе, ресторанов, массовых мероприятий и перевод учебных заведений на дистанционное обучение. Также остановлены туристические мероприятия, запрещен въезд туристических автобусов и остановка транспорта для посещения заведений питания и быта.

Иза, известная своим культурным наследием и лозоплетением, сейчас переживает сложный период из-за эпидемической ситуации.

Напомним, в Украину доставлено около 1,9 миллиона скорых тестов для выявления маркеров вирусных гепатитов B и C. Тест-системы закуплены за средства государственного бюджета. Их развезут в медицинские учреждения по всей стране.