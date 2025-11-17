16:16  17 ноября
17 ноября 2025, 14:35

Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения

17 ноября 2025, 14:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
В туристической деревне Иза Хустского района с 19 ноября 2025 года вводятся усиленные противоэпидемические мероприятия из-за осложнений ситуации с вирусным гепатитом А

Об этом сообщила Закарпатская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что решение приняла региональная комиссия по ТЕБ и ЧС.

Ограничения продлятся 60 дней или до воображения отдельного решения комиссии. Под запретом оказались деятельность местных кафе, ресторанов, свадебных залов, а также проведение массовых мероприятий, таких как ярмарки, празднование или торговля продуктами питания.

Образовательные заведения в населенном пункте Иза переведены на дистанционную форму обучения.

Также приостановлены туристические мероприятия, запрещен въезд туристических автобусов в село (кроме транзитного проезда) и остановку транспорта для посещения заведений питания, торговли и бытового обслуживания.

По данным Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней, подтверждено 7 новых случаев гепатита А, регистрация новых случаев продолжается.

Специалисты призывают жителей:

  • мыть руки,
  • пить только кипяченую или бутилированную воду,
  • тщательно возделывать фрукты и овощи.

А при симптомах немедленно обращаться к врачу.

Сейчас медики проводят бесплатное тестирование контактных лиц и больных, чтобы оперативно прервать цепи распространения инфекции.

Справка: Село Иза – расположено между двумя горными прядями, на левом берегу Реки в 5 км от районного центра и железнодорожной станции Хуст.

Село считается столицей лозоплетения на Закарпатье. Едва ли не в каждом дворе выставляются плетеные изделия, в основном корзины. Почти для всех жителей села этот промысел является основным видом заработка.

Напомним, Украина присоединяется к Европейской неделе тестирования. С 17 по 24 ноября в специально оборудованных мобильных амбулаториях можно сдать тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис быстро, конфиденциально и бесплатно.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей. Препараты передали в медицинские учреждения, где дети находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время приступят к лечению.

