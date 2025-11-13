Фото: Нацполиция

12 ноября стражи порядка задержали 40-летнего жителя Чоп. Его подозревают в организации нелегального канала для переправки мужчин через госграницу

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegoNews.

Известно, что злоумышленник искал потенциальных клиентов через социальные сети. Маршрут он прокладывал так, чтобы можно было обойти официальные пункты пропуска. Свои "услуги" он оценил в 17 тысяч евро.

Задержали дельца во время его встречи с клиентом, когда он получал деньги. Мужчина получил подозрение. Ему теперь грозит до девяти лет заключения.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.