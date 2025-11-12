Фото: БЭБ

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о незаконном изготовлении подакцизных товаров. Материалы дела направлены в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Житель Ужгорода обустроил в гаражном кооперативе нелегальный табачный цех. В собственном гараже он установил оборудование и наладил производство сигарет с фильтром без соответствующих разрешений. Товары планировал реализовывать на внутреннем рынке Украины.

Во время обыска правоохранители изъяли станки для изготовления и упаковки табачных изделий, несколько тысяч готовых сигарет, гильзы с фильтрами для набивки табаком, табак, картонные заготовки упаковок и другие комплектующие.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 и ч.2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров). Санкции предусматривают штрафы, конфискацию и, в случае совершения преступления, повторно или в больших размерах – лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией.

Сейчас незаконное производство прекращено, досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

